Во вторник, 21 июня, Кабмин утвердил три программы грантового финансирования нового бизнеса, еще три программы будут одобрены в ближайшее время, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Все эти инициативы, объединенные названием «єРобота», направлены на создание новых рабочих мест для украинцев и возможность формировать заявление на получение денежного пособия онлайн.

По словам Шмыгаля, эта стратегия должна помочь малому и среднему бизнесу благодаря безвозвратным грантам, на которые государство выделяет 16 миллиардов гривен.

250 000 гривен на развитие бизнеса может получить любой украинец, если он не работает на других предприятиях, не занимается другим бизнесом и имеет план по созданию собственного дела.

Гражданам необходимо будет подавать заявку и бизнес-план через приложение Дія или отделение «Ощадбанка». Через 10 рабочих дней эксперты банка и Государственного центра занятости оценят проект и, если он будет соответствовать требованиям программы, будут начислены средства для создания нового бизнеса на отдельный банковский счет.

Напомним, что уже в июле украинцам повысят пенсии в связи с повышением прожиточного минимума.