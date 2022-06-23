Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины на своей странице в Facebook. Согласно законодательству нашей страны, гражданин получает статус пропавшего без вести с момента, когда соответствующие сведения о нем появляются в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, информирует «НБН».

После того, как пенсионер попадает в такой реестр, ему приостанавливаются денежные выплаты. Возобновить начисление пособия можно при условии личного обращения гражданина в органы ПФУ.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что будет с денежными выплатами, если их долго не снимать со счета, если граждане находятся в зоне боевых действий, оккупации или за границей. Украинцам дают срок, чтобы забрать пенсию.