Руководитель Минфина заверил украинцев, что пенсионные выплаты будут начисляться в обычном режиме, несмотря на то, что в нашей стране продолжаются боевые действия, информирует «НБН» со ссылкой на zn.ua.

Марченко отметил, что для ведомства начисление первоочередных выплат, социальных и пенсионных, основной приоритет и ежедневно министерство делает все необходимое для этого.

По словам чиновника, Минфин активно занимается поиском возможностей выплачивать граждан Украины денежные пособия из бюджета государства.

С 1 июля в нашей стране минимальная пенсия составит 2027 гривен, на следующем этапе индексации сумма вырастет до 2093 гривен. Максимальная сумма таких выплат увеличится до 20270 гривен.

Отметим, что Пенсионный фонд Украины сообщил, что начисление таких пособий может быть приостановлено, если гражданин числится как пропавший без вести.