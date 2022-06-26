Как информирует «НБН», анонс таких ограничений озвучил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Так, согласно словам Джо Байдена, G7 намерены ввести эмбарго на импорт золота из Российской Федерации, что станет причиной лишения России годовых доходов, соизмеримых десятками миллиардов долларов США.

В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство присоединиться к странам в запрете импорта золота из Российской Федерации.

Также известно, что данные санкции будут действовать на золото, которое будет добыто после их введения. Однако они не коснутся уже приобретенного драгоценного металла.

Ранее стало известно о том, что власти Ирландии заморозили активы РФ в банках, а также недвижимое имущество на сумму в 1,7 миллиарда долларов США.