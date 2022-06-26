Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bloomberg.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Никакого официального заявления не будет. А сама Россия уже начала процесс оспаривания назначения. Однако если инвесторы не получат свои средства к указанному периоду, то уже в понедельник утром произойдет дефолт в соответствии с документами по облигациям».

В настоящее время это является весьма символическим событием, если принимать к вниманию, что Российская Федерация уже является изгоем в экономическом, финансовом, а также политическом понятиях в большей части нашей планеты.

Ранее мы уже писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал запрет на импорт российского золота лидерами стран G7.