Представитель Минфина рассказал, что ежемесячно наша страна тратит на войну с Российской Федерацией 5 миллиардов долларов США и с учетом финансовой поддержки нашего государства западными странами денег все равно недостаточно, чтобы покрыть все расходы, информирует «НБН» со ссылкой на El Pais.

По словам Марченко, расходы и убытки экономического сектора Украины растут с каждым днем. Министр добавил, что Киев имеет некоторые соглашения и поддерживает коммуникацию с иностранными партнерами, однако на получение финансовой помощи от Евросоюза необходимо время.

В апреле бывший министр развития экономики Тимофей Милованов оценил экономические потери Украины из-за вооруженной агрессии России. Эксперт озвучил впечатляющую сумму.