Однако по состоянию на сегодняшний день, как пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», ситуация с топливом нечто стабилизировалась. Речь о том, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в нашей стране, на 28 июня 2022 года, по сравнению предыдущим торговым днем, практически не изменилось. Хотя наличие топлива наблюдается далеко не на всех сетях АЗС Украины, что стало известно благодаря данным мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Так, согласно имеющейся информации, средние розничные цены на бензин А-95 достигают 50 гривен и 68 копеек за один литр топлива. Касательно дизеля, его цена в среднем достигает 57,05 гривны. Газ для автомобилей по состоянию на сегодняшний день в Украине можно приобрести за 41,77 гривны/литр.

Ранее свой прогноз по бензину в Украине сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.