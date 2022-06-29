Журналисты издания Forbes подсчитали во сколько российским захватчикам обошлись обстрелы городов Украины в прошедшие выходные дни. По данным СМИ, на удар по Киеву в воскресенье, 26 июня, страна-агрессор потратила 50-80 миллионов долларов, информирует «НБН».

При этом общая стоимость ракет вооруженных сил кремлевского диктатора составляет от 150 до 220 миллионов долларов. Журналисты отмечают, что иногда не удается определить точное количество и вид ракет армии РФ, поэтому сложно подсчитать точную сумму.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко сообщил, сколько наша страна каждый месяц тратит денег из бюджета на войну с россиянами. По его словам, убытки от вооруженной агрессии оккупантов ежедневно растут и, не смотря на помощь Запада, не хватает финансов, чтобы покрыть все расходы.