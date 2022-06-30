Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом на пресс-конференции по результатам саммита Организации Североатлантического договора в Мадриде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дословно из заявления турецкого лидера:

«Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с главой Кремля и украинским лидером Владимиром Зеленским. По состоянию на сегодняшний день у нас есть дорожная карта. Ее реализация уже начата. Мы всячески будем пытаться запустить этот коридор. Причем сделать это мы хотим как можно быстрее. У нас в наличии порядка двух десятков кораблей в регионе. Они готовы вывозить зерно из Украины. В дальнейшем мы также будем обеспечивать разгрузку, а также доставку продукции в третьи государства».

В это же время президент Турции добавил, что в конце текущей недели или начале следующей он намерен провести очередные переговоры по телефону с украинским лидером Зеленским Владимиром Александровичем и президентом страны-агрессора Российской Федерации относительно вывоза зерна из Украинского государства.