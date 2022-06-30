В Европейском инвестиционном банке подсчитали, какая сумма понадобится для восстановления нашей страны после вооруженного противостояния с Россией, информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

По словам руководителя EIB Вернера Хойера, чтобы ликвидировать последствия российской военной агрессии в Украине необходимо до 1,1 триллиона долларов внешней финансовой помощи от иностранных партнеров Киева.

Глава государственного финансово-кредитного учреждения ЕС считает нереалистичными ранее обнародованные графики и подсчеты с оценкой необходимых денежных средств на восстановление Украины, учитывая масштабы разрушений. По его словам, Европе придется сыграть наибольшую роль в ликвидации последствий войны.

В то же время министр финансов Сергей Марченко рассказал, во сколько Украине обходится противостояние с Россией. Он озвучил сумму, которую наша страна тратит на войну из бюджета и объяснил, почему этих финансов недостаточно даже с учетом поддержки ЕС.