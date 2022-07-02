Как информирует «НБН», некоторые подробности о нововведениях в Телеграм рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.

Дословно из сообщения Ирины Верещук:

«Эти и многие другие законодательные изменения были бы просто невозможны, если бы не наши общественные организации. Я точно знаю, что они вложили в это. И они знают о моей благодарности им за это».

Чиновник подчеркнула, что в основе множества шагов государства по внутренне-перемещенным лицам лежат экспертные знания, а также практический опыт именно общественных организаций.

Напоследок она добавила:

«Однако основным их вкладом является неравнодушие, а также преданность делу».

Ранее Ирина Верещук рассказала о способах решения проблем с жильем для ВПЛ.