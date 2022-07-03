Об этом, как пишет «НБН», в ходе брифинг-а в Киеве по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил глава правительства Австралии Энтони Албанез.

По словам политика, его страна дополнительно предоставит Вооруженным силам 14 БТР, а еще два десятка «Бушмастеров», благодаря чему общее число единиц этой техники составит 60. Нам этом помощь австралийской стороны не ограничится: ВСУ получат беспилотные летательные аппараты и множество другой техники, в которой так нуждается Украина. Более того, со слов Албанеза, Австралия готова в дальнейшем помогать сотрудникам украинской пограничной службы.

В отдельности политик отметил, что Украина уже получила от Австралии помощь на сумму 390 миллионов долларов.

Отметим, что сегодня у Владимира Зеленского состоялась встреча с главой австралийского правительства Энтони Албанез. Последний побывал в Буче, Ирпене и Гостомеле. Увиденное поразило Албанеза: разрушенные россиянами дома мирных жителей, следы мин, уничтоженный аэропорт «Антонов». Премьер Австралии выразил надежду, что виновные в этих ужасных преступлениях будут наказаны.

Говоря о войне, начатой Россией в Украине, стоит напомнить, что войска Путина продолжают убивать мирное население нашей страны.