Как информирует «НБН» со ссылкой на «Левый берег», такое заявление озвучил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Дословно из заявления руководителя Кабинета министров Украины:

«Если мы тратили на армию порядка ста пятидесяти шести миллиардов гривен в год, это был годовой бюджет ВСУ и армии нашей страны, то сегодня мы тратим приблизительно сто тридцать миллиардов в месяц. Естественно, мы весьма подняли социальные выплаты, расходы на разминирование территории, а также на срочное восстановление и внутренне-перемещенных лиц».

Помимо того он подчеркнул, что более тридцати миллиардов гривен было выплачено людям только в рамках программы «Єпідтримка. Месячный бюджет Украины при этом достигает около двухсот пятидесяти миллиардов гривен. Из этих средств наша страна получает от семидесяти до ста миллиардов гривен от налоговой и таможни.

Также Шмыгаль рассказал, на какую сумму Запад готов поддержать Украинское государство.