Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», украинский лидер считает, что наша страна понемногу выходит из кризиса нехватки топлива. Такое заявление Зеленский озвучил на совместной пресс-конференции, которую он провел вместе с главой правительства Швеции Магдаленой Андерсон в столице нашей страны.

Так, украинский лидер Владимир Александрович заявил, что Кабинет министров «понемногу выполняет поставленные задания по наполнению энергетическими носителями нашей страны».

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Вам известны все причины. Кроме того, что у нас разбомблены наши нефтеперерабатывающие мощности, государство-оккупант Российская Федерация также стреляет по любым путям, в том числе железной дороге. Они уничтожают наши мосты, мостовые переходы любого рода и так далее… Все для того, чтобы мы не получали с вами ни бензин, ни дизельное топливо».

При этом украинский лидер добавил, что по его мнению, Украина потихоньку из этого кризиса энергетического выходит. Также понемногу наблюдается наполнение рынка горючим.