Как пишет «НБН» со ссылкой на DW, об этом заявил глава правительства Японии Фумио Кисида.

Согласно его словам, G7 намерены в два раза снизить максимальную цену на нефть из Российской Федерации.

Дословно из заявления премьер-министра Японии:

«Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от той цены, которая есть сейчас. Потом мы создадим механизм, который не даст возможности покупать «черное золото» России дороже».

Насколько известно, ранее по результатам саммита в G7 заявили, что верхний предел цен будет согласован по результатам «консультаций с международными партнерами». Ранее предлагалось запретить все услуги, которые используются для продажи нефти из России, если она будет продаваться дороже предельной цены.