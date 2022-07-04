Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Великобритании.

Отмечается, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки. Также под удар попадут компоненты передовых технологий и предметов роскоши, произведенных на территории Великобритании.

Помимо прочего в Великобритании запретят импорт железа и стали Беларуси, а также ограничат доступ режима РБ в финансовый сектор Соединенного королевства. В частности, множество компаний из РБ попросту не смогут больше торговать ценными бумагами на бирже Лондона.

Ранее стало известно о том, что Великобритания ввела экономические ограничения в отношении патриарха Кирилла.