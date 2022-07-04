Глава правительства рассказал, что на первом этапе будут отстраиваться критически важные объекты, которые нужны здесь и сейчас, на втором будет происходить восстановление базовой инфраструктуры – жилья, больниц и школ, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Шмыгаля, на втором этапе будет осуществляться быстрое восстановление, поскольку огромное количество объектов базовой инфраструктуры разрушено.

Премьер-министр рассказал, что заключительный этап подразумевает долгосрочную трансформацию, которая должна произойти во всех сферах жизни Украины. Он подчеркнул, что основой восстановления нашей страны являются люди, экономика и инфраструктура.

Ранее в Европейском инвестбанке озвучили реальную сумму, которую должны будут предоставить партнеры Украины на ее восстановление в послевоенный период.