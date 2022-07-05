В эфире национального телемарафона министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что украинцы в оккупации и зоне боевых действий остались без выплат от государства, поскольку «Укрпочта» не имеет возможности доставить им пособия, информирует «НБН».

Кабмин нашел выход из сложившейся ситуации: для таких граждан будут открываться счета в государственном «Ощадбанке», где будут храниться начисления. Украинцы смогут снять деньги в любом функционирующем отделении банка, предъявив документы.

Четыре месяца войны работники «Укрпочты» продолжали доставлять пенсии и соцвыплаты на Херсонщине, однако сейчас это сделать нереально. Компания возобновит работу после деоккупации области и доставит денежные выплаты тем, кто не сможет их получить на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что украинцам могут приостановить выплату пенсий, в ПФУ озвучили условие, при котором не будут начисляться выплаты.