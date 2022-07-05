Премьер-министр рассказал, что прямой ущерб украинской инфраструктуры из-за российской военной агрессии на данный момент составляет более 100 миллиардов долларов, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам главы Кабмина, создана электронная карта нашей страны, которая фиксирует все убытки из-за вторжения россиян, и она постоянно обновляется. Также украинцы имеют возможность предоставить информацию о разрушенном жилье в приложении «Дія».

Шмыгаль отметил, что ОПУ, правительство, специалисты Киевской школы экономики занимаются оценкой инфраструктурного ущерба Украины, каждый объект считают и позже будет создан проект по его восстановлению.

Также глава правительства сообщил, что Украину будут восстанавливать в три этапа и на каждом из них будут осуществляться тысячи разных проектов.