В эфире национального телемарафона представитель Минагрополитики сообщил, что в этом году большая часть пшеницы будет продовольственного качества, информирует «НБН».

Это означает, что у Украины будет достаточно зерна, которое можно использовать для продовольствия. В этом сезоне фермеры соберут около 50 миллионов тонн зерновых. Высоцкий обратил внимание на то, что этот показатель выше среднестатистического за последние 5 лет. По словам замминистра, минимум 30 миллионов тонн нового урожая необходимо поставить в другие страны.

В последние месяцы логистика была ограничена, однако сейчас ситуация на рынке сбыта зерна улучшается. Украина увеличила объемы экспорта по альтернативным путям, покупает дополнительное оборудование для хранения урожая, также решается вопрос разблокирования портов.

Напомним, что оккупанты воруют украинское зерно и вывозят его в другие страны. В частности, на днях таможня в Турции задержала корабль, который прибыл из захваченного РФ Бердянска.