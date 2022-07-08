Как информирует «НБН», некоторые детали об этом озвучены в материале Bloomberg.

В частности, издание отмечает, что «несмотря на неотложные потребности страны, осторожность в этом плане все же преобладает».

Известно, что предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Европейской комиссии. Причиной тому являются опасения финансовой надежности такого займа. В большинстве случаев подобного рода заимствования осуществляются инвестиционным банком Европы для операций за пределами Европейского Союза в размере не более девяти процентов от общего объема финансирования. Однако в данном случае речь идет о 70 процентах от общей суммы, как это было в предыдущий раз, когда речь шла о сумме в один миллиард евро.

В свою очередь представитель Еврокомиссии заявил, что в Европейском Союзе должны быть убеждены в том, что смогут покрыть убытки в случае, если в Украине произойдет дефолт. В настоящее время комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами.

Напомним, что ранее рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Украинского государства.