В Пенсионном фонде украинцы сообщили, что пенсионерам, которые временно проживают за границей, государство продолжит начислять денежное обеспечение, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Выезд граждан за рубеж не является причиной остановки выплат пенсий в Украине. Кроме того, Пенсионный фонд не ведет учет пенсионеров, которые находятся за пределами страны.

Также граждане, которые достигли пенсионного возраста и на время выехали из Украины, могут получать денежные начисления автоматически или по личному обращению через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо иметь электронную подпись или электронную систему BankID, а также прикрепить к заявлению копии оригиналов документов.

Начислять пенсии и соцвыплаты государство продолжит и украинцам, которые находятся в зоне боевых действий или на оккупированных Россией территориях. Поскольку «Укрпочта» не имеет возможности доставить деньги таким гражданам, в Минсоцполитики нашли решение проблемы.