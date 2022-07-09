Как информирует «НБН» со ссылкой на AFP, Энтони Блинкен, являющийся государственным секретарем США, заявил, что по результатам министерской встречи G20, в субботу, девятого июля, было объявлено о выделении Киеву триста шестидесяти миллионов американских долларов. На этот раз эти средства заложены на гуманитарную помощь.

При этом Блинкен уточнил, что в Украину на эти средства закупятся продукты питания, вода для пития, денежная помощь, экстренная медицинская помощь и поддержка приютов. Также будет проводиться координация с гуманитарными организациями.

Однако государственный секретарь США не уточнил, когда именно будет предоставлена такая помощь Украине.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что Сергей Лавров, глава российской дипломатии, пожаловался на то, что во время министерского саммита «Большой двадцатки» в сторону Российской Федерации было озвучено не мало критики.