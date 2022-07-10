Как информирует «НБН», собственное мнение по этому поводу политик написал в Телеграм.

Дословно из сообщения Тараса Чорновила:

«А может сразу в каменный век? Относительно затрат на науку – это на перспективу. И очень хорошо, потому что серьезные исследования могут проводиться и в совершенно нецивилизованных странах. Но там их результаты будут только нести зло и смерть. Прекращение стимулирования промышленности – это тоже хорошо. Технологическая и экономическая отсталость – это та яма, из которой выбираться можно десятилетиями. Утраченные отрасли уже могут и не восстановиться».

При этом политик добавил:

«Касательно дорог – это моя любимая тема. Потому что я очень надеюсь на распад этой помойки вследствие не столько внутренних конфликтов (их может и не быть, если решителям подбросят новую реваншистскую идеологему), как инфраструктурного развала. Это когда самолеты не летают, поезда ездят все реже, колеи рушатся… Ну, и в европейской части уничтожены дороги в дополнение к дуракам – очень разрушительный коктейль».

Как известно, ранее издание The Moscow Times обнародовало материал, в котором говорилось о тм, что Россич запускает тотальный секвестр бюджета. Также ранее мы уже писали о том, что экономика государства-оккупанта катитсчя ко дну.