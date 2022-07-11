Руководитель Института демографии и социальных исследований Элла Либанова убеждена, что Пенсионный фонд Украины может уравнять пенсионные выплаты, информирует «НБН» со ссылкой на Telegraf.

По словам главы организации, государство будет искать финансы, чтобы выплачивать пособия нетрудоспособным гражданам, даже если придется средства «одолжить» из бюджета страны, а не брать из тех, что выделил ПФУ сначала.

Либанова добавила, что руководство Украины не допустит, чтобы люди, которые не работают, голодали. Если боевые действия с Россией затянутся, власти будут уравнивать всех получателей пенсий с минимальными отличиями от человека к человеку, чтобы всех обеспечить деньгами на покрытие основных нужд.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцам, которые выехали за границу, государство продолжит начислять пенсии. Денежное обеспечение будут выделять и для пенсионеров, которые находятся в зоне боевых действий или оккупации. В Минсоцполитики рассказали, как такие граждане могут получить выплаты.