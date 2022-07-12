В частности, как информирует «НБН», в интервью изданию «Минфин» Наумов заявил, что процесс приватизации государственного «Ощадбанка» был приостановлен. Причиной тому, по его словам, является полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Дословно из заявления Наумова:

«Мы продолжаем сотрудничество с ЕБРР. В том числе, по программе торгового финансирования. Однако сейчас приостановлена работа по приватизации банка. В настоящий момент это не в приоритете».

Помимо того он добавил, что также была подкорректирована стратегия банковского учреждения из-за обновления правительством стратегических направлений деятельности государственных банков.

Ранее перед началом войны стало известно, что «Ощадбанк» и «ПриватБанк» установили ограничения на снятие наличных денег в банкоматах.