Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Берлин принял решение о полной остановке процесса закупки угля и нефти у России. В частности, уголь Германия прекратит импортировать на 100% с первого августа, а нефть – с 31 декабря. Такие данные подтвердил заместитель главы Министерства финансов Йорг Кукис.

Согласно словам Кукиса, главной задачей на будущее для страны будет восполнение большого пробела, который останется, когда Евросоюз откажется от 158 миллиардов метров кубических газа в год, которые всегда ранее поставляла Российская Федерация.

Дословно из заявления Кукиса, озвученного им в ходе Сиднейского энергетического форума:

«Уже через несколько недель мы перестанем применять в нашей стране уголь из России».

По его словам, ранее Российская Федерация поставляла на территорию Германии сорок процентов угля, а также сорок процентов «черного золота».

Ранее уже сообщалось о том, что страны G7 намерены обвалить цены на нефть из РФ.