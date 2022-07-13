Глава украинского правительства рассказал, что Евросоюз выделил нашему государству макрофинансовую помощь. Премьер озвучил сроки получения денежных средств, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале Шмыгаль сообщил, что министры финансов стран ЕС поддержали предложение Еврокомиссии поддержать Украину 1 миллиардом евро. По его словам, деньги поступят уже до конца этого месяца.

Глава Кабмина подчеркнул, что макрофинансовая помощь Евросоюза поможет поддерживать финансовую стабильность в нашей стране в период войны с Россией.

Отметим, что 360 миллионов долларов выделят Украине и Соединенные Штаты Америки, о чем на прошлой неделе сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он рассказал на что пойдут эти деньги.