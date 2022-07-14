Экономист объяснил, что будет подорожание энергоносителей и зерновых, с чем связан рост цен на другие продукты, что вскоре будет заметно на полках супермаркетов, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Нивьевский рассказал, что индекс доступности продовольствия снизился на 40% в сравнении с периодом во вторжения российских оккупантов 24 февраля. На сегодняшний день граждане не могут позволить себе чаще покупать продукты, чем до войны, что обусловлено снижением доходом и ростом цен.

По словам эксперта, не стоит ожидать улучшения ситуации до окончания боевых действий. Он прогнозирует, что украинцы станут вдвое беднее до конца года, стоимость продовольствия будет расти и не будет меньше способности покупать продукты.

Напомним, что «ПриватБанк» рассказал, что граждане увеличили расходы на покупку товаров и услуг. Специалисты выяснили, где чаще всего украинцы тратят деньги.