Многие жители Украины рассчитывают на финансовую поддержку от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2022-2023 годов, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале глава правительства успокоил граждан, заверив, что им продолжат выплачивать субсидии. По словам Шмыгаля, также этой зимой руководство страны оставит без изменения тарифы.

Премьер-министр сообщил, что уже три месяца власти готовятся к разным сценариям отопительного сезона, учитывая четыре главных аспекта. Глава Кабмина отметил, что Украине необходимо достаточное количество запасов газа, угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, а также подготовка к экстренным ситуациям. Соответствующими вопросами занимается штаб, созданный на самом высоком уровне.

Ранее Шмыгаль рассказал подробности об этапах, по которым будет происходить восстановление нашей страны после войны. Также он объяснил, что предусматривает долгосрочная трансформация Украины.