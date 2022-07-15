Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», в том числе в Соединенных Штатах Америки были сняты экономические ограничения в отношении России по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями. Также со страной агрессором можно торговать репродуктивным материалом, который применяется для выращивания животных. Помимо того разрешено осуществлять процедуры по покупке/продаже с РФ медицинским оборудованием и лекарствами.

Помимо того, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки добавило область применения санкций против РФ в сфере телекоммуникаций, а также финансовых услуг и интернет-технологий.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал решение страны вернуть турбину для газопровода Северный поток 1.