Как информирует «НБН», об этом в интервью «Голосу Америки» заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Точка зрения Пентагона сейчас основана на том, что теперь, когда действуют эти программы почти грантовой помощи, которую нужно возвращать, все внимание будет на них. Сегодня Пентагон старается как можно быстрее находить необходимое нам оружие, чтобы мы его получали через эти программы», — отметила дипломат.

В то же время Маркарова отметила, что ленд-лиз является дополнительным инструментом, который наша страна будет применять с большей активностью, когда это будет нужно или когда станет ясно, что средства из других программ заканчиваются.

«Это значит, что у нас будет два варианта: либо мы оперативно подключим ленд-лиз, либо Украина будет подавать дополнительные запросы в Конгресс. Если быть точнее, мы подаем запрос в администрацию Соединенных Штатов, а она уже будет обращаться к Конгрессу», — подчеркнула украинский посол в США.

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