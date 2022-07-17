Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Анадолу».

Дословно из заявления Эрдогана, которое он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном:

«Лидер Турции подчеркнул, что принято решение относительно управления процессом экспорта украинского зерна из координационного центра. Сам этот центр будет создан в Стамбуле. В его состав войдут представители таких стран, как Украина, Россия и Турция. Кроме того, его участников будут представители от ООН».

Раджеп Эрдоган также высказал мнение о том, что путем быстрой реализации данного плана можно будет достичь успеха в контексте решения важной глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что турецкая таможня задержала судно с зерном, которое было украдено россиянами на территории Украинского государства.