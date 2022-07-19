В интервью «Интерфакс-Украина» глава Министерства энергетики прокомментировал решения Канады и ФРГ вернуть российскому «Газпрому» одну из турбин магистрального газопровода «северный поток», информирует «НБН».

По словам Галущенко, всем очевидно, что речь идет не о турбине. Страна-агрессор хочет вырвать из санкционных тисков некоторые товары и, по сути, это вейвер на ограничительные меры. Россиянам не интересно, что это будет – турбина, самолет или поезд, им важно то, что они смогли прижать два государства «Большой семерки».

Министр энергетики подчеркнул, что это очень опасный прецедент, поскольку завтра они будут требовать еще что-то, а после завтра скажут запустить газопровод «Северный поток-2».

Чиновник обратил внимание на то, что спорная турбина не имеет отношения к объемам поставок российского «голубого топлива» в Европу. До последнего момента функционировали три турбины, что не мешало прокачивать газ. Кроме того, какая разница сколько турбин, если страна-оккупант не включит «Северный поток».

Галущенко убежден, что Москва найдет любые причины, чтобы лишить европейские государства поставок «голубого топлива». В то же время в Европе должны понимать, что у РФ все меньше возможностей для газового шантажа.

Министр объяснил, что через какое-то время хранилища в России будут заполнены «голубым топливом» и появится вопрос куда его девать. При таком раскладе стране-агрессору придется либо поставлять его куда-то, либо просто потерять. Чиновник добавил, что он не удивится, если россияне пойдут на безумный шаг – начнут сжигать газ.

Отметим, что газовая война России в самом разгаре, сейчас Москва продолжает отключать потребителей в Европе. «Газпром» прекратил поставлять «голубое топливо» нидерландской компании.