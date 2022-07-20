Во вторник, 19 июля, во время общения с представителями СМИ в Тегеране глава Кремля сообщил, что если один из газовых агрегатов Siemens после отработки ее ресурса не заменят на отремонтированную в Канаде, прокачка «голубого топлива» «Северным потоком» возможно сократится до 1/5 мощности, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Путин отметил, что до временной остановки обеих ветвей газовой магистрали 11июля работали две турбины Siemens из пяти, перекачивая около 60 миллионов кубометров в сутки. Сейчас этот объем может сократиться до 33 миллионов кубометров.

По словам российского лидера, один агрегат долго не возвращался с капитального ремонта из Канады из-за санкций этой страны против РФ. Однако Оттава решила сделать исключение и отправить турбину в ФРГ. Теперь «Газпром» должен остановить для ремонта еще один агрегат. Если не приедет турбина из Германии, у России останется всего один газоперекачивающий агрегат.

Ранее Министр энергетики Украины прокомментировал газовый шантаж Москвы. Чиновник отметил, что вскоре страна-агрессор заполнит свои газовые хранилища и может пойти на безумный шаг, чтобы оставить без «голубого топлива» европейские государства.