Фурса рассказал, что Россия вновь запустила «Северный поток», однако теперь газовая магистраль прокачивает намного меньше «голубого топлива». По его словам, это говорит о том, что Кремль взялся за старый метод шантажа, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Экономист объяснил, в чем заключается тактика страны-оккупанта: Москва что-то требует от Европы и как только они получают желаемое – уменьшают газовые поставки. Банкир напомнил, что подобная история была с контрактами, которые заключают в рублях, и с турбиной для «Северного потока».

Каждый раз Кремль действует по одной и той же схеме: РФ выдвигает требование, европейские страны проявляют слабость, диктатор повышает ставки.

На третий раз Путин заговорил о запуске «Северного потока-2», это и является целью его шантажа на сегодня. По словам Фурсы, глава России остановится лишь тогда, когда столкнется с силой.

Отметим, что на днях президент-агрессор анонсировал сокращение поставок «голубого топлива» в Европу, озвучив «причину» снижения прокачки газа.