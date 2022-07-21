Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в социальной сети «Твиттер» президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз согласовал новые ограничительные меры в отношении России. В частности, речь идет и о запрете на импорт российского золота.

Дословно из сообщения, озвученного Урсулой фон дер Ляйен:

«Участники Европейского Союза согласились на усиленные экономические ограничения в отношении Москвы. Я солидарна с таким решением. Это посылает Москве сильнейший сигнал. Евросоюз будет поддерживать оказывать сильное давление на Россию столько, сколько это будет нужно».

Как известно, ЕС намерен добавить в санкционный список первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, городского голову Москвы Сергея Собянина, а также двух российских актеров. Кроме того, Евросоюз намерен ввести дополнительные санкции в отношении самого крупного государственного банка Российской Федерации. Речь идет о «Сбербанке».