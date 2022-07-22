The New York Times сообщило, что Украина согласна частично разминировать порты в Черном море, чтобы можно было создать «зеленые коридоры» для вывоза продовольствия. Также известно, что иностранные экипажи будут сопровождать грузовые суда до Стамбула, откуда зерно будут перевозить в другие страны, информирует «НБН».

Чтобы операция экспорта зерна из Украины была под наблюдением, в Стамбуле создадут специальный центр, главную роль в проверке кораблей будут играть турецкие чиновники.

СМИ Турции предполагают, что церемония подписания соглашения начнется в 16:30, в ней примут участие президент Реджеп Эрдоган, турецкий министр обороны Хулуси Акар, генсек ООН Антониу Гутерреш, украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков и представители РФ.

Договоренности предусматривают сильные позиции ВСУ в Черном море, контроль Украины за портами, безопасный экспорт продовольствия. Кроме того, соглашение не ослабит санкционное давление на Российскую Федерацию. Украинская сторона не будет подписывать никаких документов со страной-оккупантом.

Отметим, что на днях кремлевский диктатор сделал заявление о разблокировании продовольственного экспорта Украины. Путин рассказал, что Россия хочет взамен на разрешение вывозить зерно из украинских портов.