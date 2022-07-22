Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в Совете Евросоюза отметили, что ими было одобрено решение о предоставлении Киеву очередных финансов в размере пятисот миллионов евро для того, чтобы усилить Вооруженные силы нашей страны.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сегодня Советом было одобрено два мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Они будут направлены на усиление поддержки Евросоюзом возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности, а также суверенитета Украинского государства и защиты мирных граждан нашей страны от агрессии войск России».

В Совете Евросоза также отметили, что как и прежде они непоколебимы и сосредоточены на поддержке Украинского государства в борьбе нашей страны за свободу и независимость. Европа и дальше будет предоставлять нам оружие.

В свою очередь Жозеп Боррель, являющийся высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, заявил:

«В данном контексте страны-участники Евросоюза высказались о своем согласии осуществить очередной, уже пятый транш военной помощи Украинскому государству. Его сумма достигает пятисот миллионов евро. В общей сложности мы уже поддержали Украину на 2,5 миллиарда евро для помощи ВСУ военной техникой».

Ранее стало известно об утверждении Европейским Союзом очередных санкций против России.