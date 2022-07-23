Как сообщает «НБН», об этом сказано в карте законопроекта, опубликованной на официальном сайте высшего законодательного органа Украины.

В данном случае имеется в виду проект Постановления 7561, который предусматривает изменения в Постановление парламента «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины».

Этот документ еще 18 апреля поступил на рассмотрение в Раду, а среди его авторов – целая группа депутатов, включая спикера ВР Руслана Стефанчука, первого вице-спикера Александра Корниенко, заместителя председателя Рады Елену Кондратюк, главу пропрезидентской политсилы «Слуга народа» Давида Арахамию и ряда других их коллег, в числе которых заместитель главы фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Суть их предложения заключается в финансировании надбавок для депутатов из средств госбюджета, которые поступили от зарубежных партнеров. Документ был проголосован 308 голосами 19 июля, а уже днем позже его подписал спикер ВР Руслан Стефанчук.