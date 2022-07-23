Как сообщает «НБН», об этом сказано в сообщении в Twitter-аккаунте корреспондента издания Foreign Policy Джека Детча, который, в свою очередь, сослался на источник в Пентагоне.

«Администрация Байдена располагает еще 6 миллиардами долларов в рамках полномочий президента на поставку оружия в Украину. Эта информация подтверждена высокопоставленным представителем американского оборонного ведомства», — пояснил журналист.

В то же время известно, что средства от программы поддержки нужно использовать до сентября, когда заканчивается фискальный год.

Ранее в комментарии журналистам «Голоса Америки» украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, когда украинские власти смогут обратиться с просьбой о начале поставок вооружения через программу ленд-лиза. Для этого нужно, чтобы завершилось финансирование программ бюджетных программ из бюджета США для военной поддержки Киева.

«Официальная точка зрения Пентагона основана на том, что на сегодняшний день основной акцент делается на программы, предусматривающие безвозмездную передачу нашей стране вооружения, в то время как ленд-лиз является дополнительным инструментом, который начнут использовать после исчерпывания средств из других программ», — пояснила дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что именно войдет в новый пакет военной помощи США для Украины.