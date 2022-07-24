Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Европейской правды», об этом заявил сам инициатор такой кампании, журналист Славомир Серактовский.

Известно, что в общей сложности была собрана сумма в 22,5 миллиона злотых.

Дословно из обнародованного в социальной сети «Фейсбук» сообщения:

«22 миллиона и 500 тысяч злотых. Это сделано в Польше».

Также известно, что свои взносы сделали более двух сотен тысяч человек. До конца кампании по денежному сбору осталось четыре дня.

Одна из украинских активисток Наталья Панченко прокомментировала это следующим образом:

«Этот день нужно запомнить! Поляками было собрано 22 500 000 злотых. Эти деньги нужны для покупки «Байрактаров» для ВСУ. Польша, ты просто невероятная страна!».

Насколько известно, акция была анонсирована двадцать восьмого июня, когда Польша вдохновилась успешным сбором денег на приобритение БПЛА в Литве и Украине. Деньги были намерены собрать на протяжении месяца.