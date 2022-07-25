Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Financial Times.

Как говорится в материале, официальный Пекин не заключал ни одного соглашения с организаторами из России в рамках этой инициативы на протяжении первого полугодия 2022-го. Об этом также свидетельствуют данные Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань, что в Шанхае.

Корреспонденты газеты отмечают, что такого рода шаг Китая говорит о том, что Пекин вовсе не желает попасть под санкции на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом эксперты не исключают, что из-за того, что между РФ и КНР существует «сильное взаимодействие», такое падение инвестиций может иметь временный характер. Ведь, к примеру, несмотря на войну Москвы против Киева, Пекин значительно увеличил закупку российских энергоносителей.

Напомним, что официальный Вашингтон после начала полномасштабного вторжения России в Украину озвучил Пекину «красные линии» по предоставлению помощи Москве.