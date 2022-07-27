Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную сайтами minfin.com.ua, а также finance.ua, средний курс национальной валюты Украины на черном рынке, двадцать седьмого июля, продолжил ослабевать и упал до психологического предела в 40,18 – 40,49 гривны за один американский доллар.

Таким образом, на черном рынке котировки гривни в отношении американской валюты продолжили свое падение, что началось еще на минувшей неделе. По состоянию на сегодняшний день курс американского доллара составляет от 40 гривен и 18 копеек до 40 гривен и 49 копеек. Еще сутки тому назад курс колебался от 39 гривен 33 копеек до 39 гривен 71 копейки.

Также известно и о том, что украинские банки отпустили собственный курс для того, чтобы проводить безналичные расчеты в валюте. Таким образом, курс при оплате картой в «Привате» достигает 37 гривен 04 копейки за один американский доллар, а в «Ощадбанке» — 37 гривен и 12 копеек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету, посвященную ССО ВСУ.