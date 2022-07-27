Во время видеообращения к украинцам во вторник, 26 июля, Зеленский сообщил, что Российская Федерация спровоцировала существенный рост цен на газ на европейской бирже выше 2000 долларов за 1000 кубов, информирует «НБН».

По словам главы государства, газовая война россиян в отношении европейских государств – весомый повод расширить санкции против страны-оккупанта.

Президент отметил, Москва сознательно устраивает газовый ценовой террор против Запада, что очевидно всем. Кремль с помощью «Газпрома» делает все, чтобы грядущее холодное время года стало максимально жестким для стран Европы.

Зеленский подчеркнул, что нужно отвечать на террор, увеличивая санкционное давление на РФ.

Отметим, что на прошлой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин предупредил Запад о сокращении поставок «голубого топлива». Экономист Сергей Фурса объяснил, чего хочет добиться в газовом вопросе президент-агрессор.