Представитель Минсоцполитики сообщила, что причина задержки с выплатами пособий переселенцам в большом количестве заявок, к которым не были готовы цифровые сервисы, информирует «НБН» со ссылкой на social.com.ua.

По словам Жолнович, электронный инструмент «Дія» и ЦНАПы, которые не рассчитаны на большое количество одновременных заявок, не справлялись с нагрузкой, когда украинцы начали массово подавать запросы. В результате некоторые сервисы зависли.

Министр отметила, что ВПЛ, которые не получили из-за сбоев сервисов денежную помощь от государства, должны обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты, с записями о том, что они подавали запрос через цифровые инструменты. В таком случае начисления будут назначены «задним числом», со дня подачи заявки в электронный сервис.

Ранее СМИ сообщили о том, что ПФУ может уравнять пенсии, если война в Украине затянется.