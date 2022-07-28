На брифинге министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что после возобновления экспорта продовольствия цены на зерно на глобальном рынке снизятся, вместе с тем в Украине они могут повышаться, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что сложно делать прогнозы как изменится стоимость зерновых, однако в ведомстве предполагают, что с разблокированием портов цены на злаковые культуры на глобальном рынке пойдут на спад, а для наших аграриев будут повышаться по причине повышения спроса у зернотрейдеров.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, хватит ли нового урожая пшеницы для обеспечения пищевых нужд украинцев.