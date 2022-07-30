Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такая информация была опубликована на сайте агентства.

Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украинского государства в иностранной валюте снижен до СС с последующим негативным прогнозом.

Также известно, что на такой шаг агентство пошло в результате решения украинского правительства ходатайствовать об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам государственных компаний на двадцать четыре месяца.

Насколько известно, международное рейтинговое агентство последний раз снижало долгосрочный рейтинг Украинского государства в иностранной валюте с уровня В до ССС+. Это было в конце мая месяца текущего года.

Напомним, ранее в Министерства аграрной политики спрогнозировали рост цен на зерно в Украине после разблокировки портов. Известно, что уже сейчас первые суда готовятся вывезти украинское зерно из портов.