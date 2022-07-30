Как передает «НБН», об этом на брифинге в Виннице заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Высокопоставленный чиновник отметил, что отопительный сезон в Украине начнется в середине октября. К тому же Кабинет министр принял решение оставить тарифы на тепло на прежнем уровне. Что касается тарифов на газ для населения, то они тоже не будут повышаться: за тысячу кубометров газа нужно будет заплатить 7 420 гривен.

«Депутаты Верховной Рады приняли три закона, благодаря которым фактически становится возможным прохождение грядущего отопительного сезона, а также они помогают обеспечить возмещение разницу в тарифах. Это значит, что все необходимые физические и экономические условия для прохождения созданы», — рассказал Чернышев.

Также он добавил, что правительство не намерено вносить изменения в температурные нормы. В общей сложности, минимальный показатель температуры в помещениях должен составлять 18 градусов.

«Меньше не может быть, но больше – да», — пояснил представитель Кабмина.

Следует напомнить, что жителей Донецкой области предупредили о необходимости эвакуироваться в обязательном порядке, так как нет возможности для обеспечения отопительного сезона на подконтрольной части этого региона.