Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», глава Минсоцполитики Оксана Жолнович пояснила, как переселенцы могут получить выплаты.

В это же время она отметила, что все из внутренне перемещенных лиц будут и дальше получать денежные выплаты от государства. Такие начисления будут продолжаться даже после того, как ВПЛ возвратятся домой. К такому решению власти пришли из-за того, что жилье переселенцев, куда они возвратятся, может быть разрушено, а место, где они работали, могло пострадать.

В Минсоцполитики также пытаются определить банковские счета людей, чтобы перечислять им туда деньги. Если же человек обратится в ЦНАП, то это облегчит задачу. А если кто-то из людей не смог по каким-то причинам открыть банковскую карту, то средства будут направлены до запроса в отделение «Укрпочты», или же «Ощадбанка», где деньги будут храниться на протяжении трех десятков дней.

Если же гражданин так и не смог забрать деньги, по словам Жолнович, они никуда не исчезнут, но будут накапливаться.

Как известно, ранее в ведомстве уже делали заявление относительно того, что порядка двухсот пятидесяти тысяч украинцев из числа ВПЛ не могут получить средства, которые им полагаются. Такую задержку в Минсоцполитики тогда пояснили огромным числом запросов на получение помощи.

Стоит отметить, что от государства переселенцы получают по две тысячи гривен, или по три тысячи, если в семье есть дети, или лица с инвалидностью. Такие суммы выплачиваются тем людям, которые были вынуждены сменить место жительства из-за активных боевых действий в их городах или населенных пунктах, или же если их жилье было разрушено преступными действиями войск РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как будут выплачиваться пенсии во время войны в Украине.